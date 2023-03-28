Глава Пестречинского района прокомментировал подтопление в деревне Куюки

Подтопление устраняют пожарная машина, насос и три помпы. Фото: глава Пестречинского района

Во вторник, 28 марта, глава Пестречинского района Ильхам Кашапов в прямом эфире на своей странице в соцсетях прокомментировал ситуацию с подтоплением в деревне Куюки. Жители улицы 30 квартал обнаружили вместо дороги настоящее озеро.

По словам главы, ситуация с паводком в районе находится на постоянном контроле. Регулярно проводятся рабочие собрания со структурами, которые отвечают за этот вопрос. Так, Ильхам Кашапов сегодня провел оперативное совещание по вопросу подтопления территории возле лицея «Алгоритм» - здесь больше всего скапливается вода.

Воду откачивает пожарная машина, насос и три мотопомпы, две из которых с максимальной мощностью. На месте также работает бригада из пяти человек, а в ночное время дежурят двое специалистов. Глава района подчеркнул, что вода уже сошла на шесть сантиметров.

Ранее Ксения Собчак раскритиковала затопленные дороги в Куюках, назвав деревню маленькой Венецией в Татарстане.

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