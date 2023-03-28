В Казани 30 марта стартует прием заявлений на зачисление детей в первый класс

Казанцы могут отправить заявление несколькими способами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Приемная кампания по зачислению детей в первые классы начнется в Казани 30 марта. Как напомнил руководитель управления образования исполкома города Ирек Ризванов приоритет по зачислению имеют дети, у которых в этой же школе уже учатся братья или сестры. Это правило активно даже в том случае, когда братья и сестры живут в разных местах.

Кроме этого, приоритетное право для поступления в первые классы есть у детей военнослужащих, полицейских, силовиков, ФССП, МЧС и таможни.

Чиновник уточнил, что казанцы могут отправить заявления несколькими способами: через портал государственных услуг, с помощью «Почты России» и при очном посещении школы. С этого года школы не будут принимать документы через электронную почту.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане стартует приемная кампания в первые классы.

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