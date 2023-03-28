Каждый третий татарстанец участвует в экологических акциях

В 2023 году местное население будут приглашать к посадке леса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние пять лет количество татарстанцев, ежегодно участвующих в природоохранных и экологически-просветительских мероприятиях, увеличилось до 1,2 миллиона человек - это каждый третий житель республики.

В 2023 году местное население также будут приглашать к посадке леса и к работам на реках Казанках и Нокса. Об этом рассказал глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков на пресс-конференции в региональном Кабмине.

Напомним, с 1 апреля стартует двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству Казани. В рамках него в конце апреля также пройдет общегородской субботник.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram