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НовостиОбщество28 марта 2023 12:17

Каждый третий татарстанец участвует в экологических акциях

Это 1,2 миллиона человек
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В 2023 году местное население будут приглашать к посадке леса.

В 2023 году местное население будут приглашать к посадке леса.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние пять лет количество татарстанцев, ежегодно участвующих в природоохранных и экологически-просветительских мероприятиях, увеличилось до 1,2 миллиона человек - это каждый третий житель республики.

В 2023 году местное население также будут приглашать к посадке леса и к работам на реках Казанках и Нокса. Об этом рассказал глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков на пресс-конференции в региональном Кабмине.

Напомним, с 1 апреля стартует двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству Казани. В рамках него в конце апреля также пройдет общегородской субботник.

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