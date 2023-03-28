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НовостиЗдоровье28 марта 2023 11:26

В Чебоксарах бахилы и маски летят из больницы на территорию детсада

Ситуацию прокомментировали в Минздраве республики
Роман ЕФРЕМОВ
Упаковки от шприцов, бахилы и маски попадают в детский сад

Упаковки от шприцов, бахилы и маски попадают в детский сад

Фото: принтскрин видео.

Жительница Чебоксар пожаловалась, что с территории больницы №1 по проспекту Тракторостроителей летит мусор. Упаковки от шприцов, бахилы и маски попадают в детский сад, который расположен неподалеку. В подтверждение своих слов горожанка сняла территорию на видео.

- Зачем кидать мусор, тем более использованные маски? Есть же мусорки, - задается вопросом женщина.

На сообщение ответили В Минздраве Чувашской Республики: «На указанном видео отходы класса «А», не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов. Отходы класса «Б» собираются в отдельном помещении в контейнерах в соответствии с установленными санитарными требованиями и нормами, регламентирующими обращение с медицинскими отходами. В настоящее время разлетевшийся от ветра мусор с территории убран. Мусорные баки на территории больницы с крышками».

Ранее глава Минздрава Марий Эл Марина Панькова заявила о нехватке в больницах 326 врачей.

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