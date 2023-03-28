В честь Ураза-байрам телебашня в Казани окрасится в праздничные цвета

Подсветка будет гореть с 19.00 до 23.00. Фото: Марат Мугинов, пресс-служба мэрии Казани

В четверг, 20 апеля, в преддверии Ураза-байрам на телебашне в Казани загорится праздничная подсветка. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ Татарстана.

Светодинамическое шоу с татарскими национальными орнаментами и надписью «Ураза-байрам» горожане и гости столицы Татарстана смогут увидеть с 19.00 до 23.00.

Напомним, ранее раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил даты празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам. Оба этих дня станут выходными для жителей республики.

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