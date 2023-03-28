С 10 апреля в Йошкар-Оле вводится временное ограничение движения большегрузов

Ограничения распространяются на колесные тракторы и все виды транспорта, превышающие предельно допустимые осевые нагрузки. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С 10 апреля по 12 мая в Йошкар-Оле будет временно ограничен проезд большегрузов по дорогам общего пользования - это необходимо для сохранности дорожного полотна.

Ограничения распространяются на колесные тракторы и все виды транспорта, превышающие предельно допустимые осевые нагрузки: на одиночную ось - 6 тонн, на сдвоенную - 5 тонн, на строенную - 4 тонны, сообщает пресс-служба городской администрации

При этом ограничения не распространяются на международные перевозки грузов, пассажирские автобусные перевозки, перевозки продуктов, животных, лекарств, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, кормов для скота и почты.

Не коснутся изменения и транспорта специализированных предприятий, занимающихся содержанием и ремонтом дорог общего пользования, а также перевозки грузов, необходимых при чрезвычайном происшествии. Не затронут ограничения транспорт Минобороны России и автомобили, перевозящие ТКО и мусор до полигона ТБО.

Напомним, весенние ограничения на проезд большегрузов в Марий Эл будут введены с 7 апреля.

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