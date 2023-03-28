Вероятность отцовства: житель Набережных Челнов через суд добился проведения теста на ДНК

Мужчина заявил, что видел ребенка, который является инвалидом, всего один раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Набережных Челнов обратился суд с иском об оспаривании отцовства в отношении несовершеннолетнего ребенка.

Мужчина указал, что видел ребенка, который является инвалидом, всего один раз. Считает, что ребенок не является его биологическим. На момент рождения состоял в браке с его матерью, поэтому был записан отцом.

Судом по ходатайству мужчины была назначена судебно-медицинская генетическая экспертиза. Анализ показал, что вероятность отцовства заявителя составляет 99,99%.

Суд в удовлетворении иска об оспаривании отцовства отказал. Решение в законную силу еще не вступило.

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