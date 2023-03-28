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НовостиОбщество28 марта 2023 10:35

Вероятность отцовства: житель Набережных Челнов через суд добился проведения теста на ДНК

Челнинец через суд пытался доказать, что сын-инвалид рожден не от него
Роман ЕФРЕМОВ
Мужчина заявил, что видел ребенка, который является инвалидом, всего один раз

Мужчина заявил, что видел ребенка, который является инвалидом, всего один раз

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Набережных Челнов обратился суд с иском об оспаривании отцовства в отношении несовершеннолетнего ребенка.

Мужчина указал, что видел ребенка, который является инвалидом, всего один раз. Считает, что ребенок не является его биологическим. На момент рождения состоял в браке с его матерью, поэтому был записан отцом.

Судом по ходатайству мужчины была назначена судебно-медицинская генетическая экспертиза. Анализ показал, что вероятность отцовства заявителя составляет 99,99%.

Суд в удовлетворении иска об оспаривании отцовства отказал. Решение в законную силу еще не вступило.

Ранее мы сообщали, что челнинец выиграл суд против управляющей компании из-за шумного лифта.

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