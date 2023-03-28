Клиенты ВТБ в Татарстане стали чаще платить безналично

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ВТБ проанализировал транзакционную активность розничных клиентов банка в Татарстане в 2022 году. Количество безналичных операций в регионе выросло за год на 10%, а доля безналичных платежей и переводов в общем объеме карточных операций достигла 50% – на уровне ПФО. При этом жители республики на 15% реже стали снимать наличные в банкоматах.

За 2022 год клиенты ВТБ в Татарстане провели свыше 66 млн безналичных операций – на 10% больше, чем годом ранее – на общую сумму 63,2 млрд рублей. При этом средний чек транзакции год к году снизился на 6% и составил 995 рублей. Доля безналичных операций в регионе достигла 50%, что соответствует среднему показателю по ПФО.

Самым «безналичным» регионом в Приволжском федеральном округе стал Пермской край с долей таких операций в 56%. На втором месте – Удмуртия (53%), на третьем – Саратовская область (51%).

Чаще всего татарстанцы оплачивали покупки банковской картой. За 2022 год клиенты ВТБ в республике провели 64 млн транзакций картой на общую сумму свыше 44 млрд рублей, их доля в общем объеме безналичного оборота в регионе составляет 70%. При этом наибольший объём операций проводится по дебетовым картам (85%).

В Приволжском федеральном округе оплата по картам также остается самой популярной операцией, их доля составляет 73% в общем безналичном обороте. Чаще всего их используют клиенты в Кировской, Оренбургской областях и Пермском крае. В этих регионах на них приходится порядка 80% от общего объема всех безналичных операций.

Все больше клиентов банка в республике для проведения платежей и переводов используют Систему быстрых платежей, объем транзакций по СБП вырос по сравнению с 2021 годом в 6 раз. В ПФО сумма таких операций год к году также увеличилась шестикратно. В федеральном округе наибольший объем через СБП платят и переводят клиенты в Республике Татарстан, Пермском крае и Самарской области.

При этом в 2022 году татарстанцы стали реже снимать наличные с карт. Количество операций по снятию средств за прошедший год снизилось на 15%, хотя средняя сумма снимаемых наличных выросла – до 21 тыс. рублей.

В ПФО регионами, где клиенты чаще используют наличные, оказались Мордовия (на снятие наличных пришлось 58% операций по картам), Пензенская область (57%) и Чувашия (55%).

- Несмотря на уход международных платежных систем и сервисов, жители республики увеличивают количество безналичных розничных операций. Сегодня их доля в общем объеме расчетов уже достигла 50%. Одним из главных драйверов роста безналичного денежного обращения стало развитие дистанционных сервисов и бесконтактных систем оплат. По итогам года мы фиксируем рекордный – в 6 раз – рост платежей и переводов, проведенных с помощью системы быстрых платежей, – прокомментировала управляющий ВТБ в Татарстане – вице-президент банка Марьям Давлетшина.