За пять лет Татарстан потратил 52 миллиарда рублей на охрану природы

За последние пять лет было реализовано 850 природоохранных мероприятий. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 2018 по 2023 год Татарстан потратил 52,2 миллиарда рублей на охрану природы. Из них 20,4 миллиарда рублей выделили из республиканского бюджета. Об этом на брифинге сообщил глава Минэкологии республики Александр Шадриков.

За последние пять лет было реализовано 850 природоохранных мероприятий. Так, в 2022 году на охрану окружающей среды направлено более 15 млрд рублей. Благодаря этому экологические условия были улучшены у 2,3 миллиона татарстанцев.

Напомним, в Татарстане число нарушений в сфере экологии сократилось почти в три раза. Каждый год их количество в республике снижается.

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