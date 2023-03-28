В Татарстане число нарушений в сфере экологии сократилось почти в три раза

Также в регионе стали меньше выявлять случаев загрязнения атмосферного воздуха. Фото: Елена НАЗАРЕНКО

В 2022 году в Татарстане было зафиксировано 1 632 нарушения в сфере экологии, а в 2021-ом – 4 465. Получается, что их количество сократилось почти в три раза. Это следует из данных главы Минэкологии республики Александра Шадрикова, которые он представил на брифинге 28 марта.

По словам министра, ежегодное снижение числа нарушений в сфере экологии на территории Татарстана удается достигать за счет проведения профилактических мероприятий.

Также, по данным Шадрикова, в период с 2018 по 2022 года в республике фиксируется снижение количества случаев превышений в воздухе предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ – в 3,6 раза. А если брать данные с 1998 года, то снижение этого показателя при росте производства в Татарстане составляет 21,4%.

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