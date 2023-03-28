В сетевую воду магистральных тепловодов от котельной «Савиново» введут краситель зеленого цвета «Уранин-А». Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В домах Ново-Савиновского района Казани 30 марта вода может окраситься в зеленый цвет. Это связано с проведением работ по определению мест утечки теплоносителя, сообщает комитет жилищно-коммунального хозяйства Исполкома города.

Так, в сетевую воду магистральных тепловодов от котельной «Савиново» введут краситель «Уранин-А». При обнаружении «зеленой воды» жителям необходимо сообщить в диспетчерскую службу «Казанских тепловых сетей» по телефону: +7(843)291-87-95.

Отметим, краситель «Уранин-А» допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки. Он безвреден для здоровья и окружающей среды.

Напомним, прокуратура Казани рассказала, когда в городе закончится отопительный сезон. В некоторых случаях, дату начала и окончания подачи тепла могут определить сами владельцы квартир.

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