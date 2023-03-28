Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов в зоне СВО посетил мобилизованных

Вместе с гостинцами из дома бойцам передали автомобиль. Фото: laishevo.tatarstan.ru

Воинскую часть в Луганской республике посетил глава Лаишевского района Татарстана Ильдус Зарипов. Он приехал туда к мобилизованным землякам. Помимо теплых слов, Зарипов передал бойцам СВО полезный груз, собранный жителями района, а также очередной автомобиль УАЗ, прозванный в народе «буханкой», мотопомпы, дождевики, рации, бинокли, письма от родных и школьников нашего района, святые амулеты от воспитанников Воскресной школы Лаишевского Свято-Троицкого архиерейского подворья.

- Ребята молодцы, настрой - боевой! Передают привет всем жителям района. А мы всех ждем домой поскорее с Победой, живыми и здоровыми! – написал о поездке в своем телеграм-канале глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

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