В Татарстане стали чаще страховать животных

Страховой полис можно оформить для кошек, собак, мини-пигов, хорьков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане возросла популярность страхования животных. Чаще всего в республике страхуют собак. Также страховой полис можно оформить для кошек, мини-пигов, хорьков. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Росгосстрах».

О запуске новой услуги компания сообщила в конце 2022 года. Так, в Татарстане спросом пользуется стандартный пакет, в который входят онлайн-консультации ветеринаров. Это беседа с общим или профильным врачом, советы по коррекции поведения животного, второе мнение по поставленному диагнозу. Стоимость полиса составляет от одной до пяти тысячи рублей, а размер компенсации на лечение домашнего животного - 50-100 тысяч рублей.

Кроме того, 65% покупателей полисов для приходится на женщин. Большинство из них в возрасте 35-45 лет. Самой молодой страховательнице было 18 лет, а возрастной - 86 лет, сообщает «РБК Татарстан».

Напомним, в Казани работает единый телефон по отлову бродячих собак.

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