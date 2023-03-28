В Казани на три дня ограничат движение на участке улицы Шаляпина

Водителей просят заранее продумать свой маршрут. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На три дня в Казани ограничат движение транспорта и пешеходов на участке улицы Шаляпина. Причиной стало строительство водопровода и канализации для жилого дома, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани.

Так, с 8:00 31 марта до 23:00 2 апреля будут закрыты проезжая часть и тротуар вблизи дома №32 по улице Шаляпина. Водителей просят заранее продумать свой маршрут.

Напомним, в Казани до 24 апреля продлили ограничение движения по улице Фучика из-за строительства метро. Там продолжаются работы по выносу сетей теплопровода из зоны строительства второй линии метрополитена.

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