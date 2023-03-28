Победителем фестиваля «Театральное Приволжье» стал спектакль татарской студии «Апуш»

В финале конкурса приняли участие 28 спектаклей из субъектов Приволжского федерального округа. Фото: Отдел по реализации национальной политики в области языковой культуры

Победителем фестиваля «Театральное Приволжье» стал спектакль татарской детской театральной студии «Апуш». «Волшебные сны Апуша» занял призовое место в номинации «Лучший детский спектакль», сообщает мэрия Казани.

- Это наше первое участие в этом фестивале, наш первый спектакль и наша первая победа. Спасибо всем, кто проголосовал за нас, - отметила руководитель студии Алия Файзрахманова.

Кроме того, в номинации «Лучшая мужская роль» среди детских спектаклей победителем стал Амир Исрафилов, сыгравший Апуша. А призовое место в номинации «Лучшее музыкальное оформление» занял композитор Зульфат Валиуллин, написавший музыку к спектаклю.

В финале конкурса приняли участие 28 спектаклей из субъектов Приволжского федерального округа.

Напомним, 31 марта в Казани начинаются Дни культуры муниципальных образований Татарстана.

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