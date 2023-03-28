Пострадавший при падении футбольных ворот ребенок находится в тяжелом состоянии

Ребенка готовят к переводу из реанимации Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ДРКБ Казани прокомментировали состояние 13-летнего мальчика, на которого накануне, 27 марта, упали футбольные ворота.

- Состояние ребенка тяжелое, стабильное. Будем переводить в отделение нейрохирургии, - сообщили «КП-Казань» в ДРКБ.

Ранее мы сообщали, что инцидент произошел в полдень 27 марта. Во время подготовки к футбольному турниру в городе Лаишево футбольные ворота рухнули на ребенка. С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован.

По факту случившегося в Татарстане возбуждено уголовное дело.

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