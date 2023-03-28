В Казанском соборе помолились за монахов Киево-Печерской лавры

В завершение духовенство и верующие пропели молитву «Царице моя Преблагая». Фото: tatmitropolia.ru

В Казанском соборе иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря верующие совершили поклонение Казанской иконе Божией Матери и ковчегу с частицами мощей Киево-Печерских святых. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Богослужение возглавил наместник Богородицкой обители игумен Марк (Виленский). Службу ему составили насельники в священном сане. А в завершение духовенство и верующие пропели молитву «Царице моя Преблагая».

- Духи злобы вселились в людей, которые пытаются изгнать Церковь из колыбели Православия на нашей земле. Но мы с вами знаем, что врата ада не одолеют Церковь Христову, что все скорби на этой земле - временные, - обратился к прихожанам игумен Марк.

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