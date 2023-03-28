В Набережных Челнах бойцу СВО извлекли из поясницы осколок мины

Счастливый боец и хирург, доставший осколок. Фото: пресс-служба БСМП

Боец из Набережных Челнов получил осколочные ранения в ногу и поясницу на поле боя. Срочную медицинскую помощь 22-летнему парню оказали на месте службы, а для дальнейшего лечения отправили в Татарстан.

В БСМП челнинцу провели операцию по удалению осколка мины после ранения. Кусок застрял в мышце и не представлял опасности для жизни, но каждое движение причиняло боль. Ситуация осложнялась тем, что осколок находился рядом с нервом.

- Если бы он сместился, это могло бы привести к нарушению движения в конечности, - пояснила нейрохирург Оксана Карпова.

К счастью, операция прошла успешно. Боец СВО восстанавливается.

Ранее мы сообщали, что в Нижнекамске врачи достали осколок мины из шеи бойца СВО.

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