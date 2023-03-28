Глава Альметьевского района доставил в зону спецоперации 16 тонн гуманитарной помощи

Нагуманов отметил, что военнослужащие находятся в бодром расположении духа. Фото: @nagumanovtd

Команда Альметьевского района во главе с руководителем Тимуром Нагумановым доставила в зону спецоперации 16 тонн гуманитарной помощи. Об этом Нагуманов сообщил в своем телеграм-канале.

В посылку вошли 90 различных предметов. Это сварочный аппарат, бензопилы, генератор, квадрокоптер, лопаты, брикеты топливные, тазы, ведра, средства личной гигиены.

Также Нагуманов отметил, что военнослужащие находятся в бодром расположении духа, виден боевой настрой. Мужчины чувствуют поддержку родного города.

- Парни защищают Родину, наша задача - обеспечить им надежный тыл. Все они - Герои, и мы гордимся каждым из них, - написала градоначальник в своем телеграм-канале.

Ранее мэр Набережных Челнов встретился с прибывшими в отпуск военнослужащими.

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