Время в пути составит более двух часов. Фото: Иван ВИСЛОВ

Со 2 мая возобновятся прямые перелеты из Казани в Петрозаводск. Полеты будут осуществляться два раза в неделю - по вторникам и пятницам, сообщает пресс-служба региональной авиакомпании.

Так, из столицы Татарстана самолет будет вылетать в 11:30, а прибытие в Петрозаводск запланировано в 13:55. Обратный вылет состоится в 14:45 с посадкой в казанском аэропорту в 17:25.

Отметим, время в пути составит более двух часов. Время для каждого аэропорта указано местное. Пассажиров будут перевозить канадские авиалайнеры Bombardier CRJ-200, рассчитанные на 50 мест.

Напомним, ранее мы опубликовали расписание самолетов Казань на летний сезон 2023.

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