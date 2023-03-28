В Татарстане стартует приемная кампания в первые классы

Администрация школы может отказать в приеме только в том случае, если классы полностью укомплектованы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приемная кампания по зачислению детей в первые классы откроется в школах Татарстана 30 марта. Планируется, что в текущем году первоклассниками станут более 53 тысяч детей.

Как напомнили в Минобрнауки РТ, с 30 марта по 30 июня будут принимать заявлений на прием детей, которые проживают на закрепленных за школой территориях. В случае, если планируется подать заявление в образовательное учреждение не по прописке, обращаться нужно с 6 июля.

В ведомстве уточнили, что администрация школы может отказать в приеме только в том случае, если классы полностью укомплектованы и нет свободных мест.

- Документы будут приниматься до тех пор, пока не закончатся пустующие места, но не позднее, чем до 5 сентября, — подчеркнули в Минобрнауки РТ.

Ранее мы сообщали, что прием первоклассников в школы Набережных Челнов пройдет в два этапа. Старт основного этапа будет также дан 30 марта.

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