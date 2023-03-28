В Казани на ремонт дорог направят почти полмиллиарда рублей

Исполнитель заказа будет определен 14 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ремонт 14 улиц в Казани направят 481 млн рублей. Соответствующий заказ опубликован на портале госзакупок. Источник финансирования – бюджет Татарстана.

В сопутствующей документации указано, что предстоит отремонтировать улицу Школьную в Константиновке, дорогу вдоль реки Ноксы в Царицыно, проезжую часть вдоль улицы Щапова, тротуары на улице Батурина, улицу Поперечно-Отраскую, проезжую часть и тротуары на улице Индустриальной и ряд других участков.

Исполнитель заказа будет определен 14 апреля.

Ранее мы сообщали, что в Казани ямочный ремонт завершили на 60 участках дорог.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram