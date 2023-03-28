В Казани на ремонт дорог направят почти полмиллиарда рублей

Исполнитель заказа будет определен 14 апреля
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На ремонт 14 улиц в Казани направят 481 млн рублей. Соответствующий заказ опубликован на портале госзакупок. Источник финансирования – бюджет Татарстана.
В сопутствующей документации указано, что предстоит отремонтировать улицу Школьную в Константиновке, дорогу вдоль реки Ноксы в Царицыно, проезжую часть вдоль улицы Щапова, тротуары на улице Батурина, улицу Поперечно-Отраскую, проезжую часть и тротуары на улице Индустриальной и ряд других участков.
Исполнитель заказа будет определен 14 апреля.
Ранее мы сообщали, что в Казани ямочный ремонт завершили на 60 участках дорог.
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