В Татарстане партнеры Wildberries продают сразу несколько пунктов выдачи заказов

В предыдущие два месяца подобных объявлений в республике не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

Партнеры Wildberries - татарстанские франчайзи – в марте начали продавать брендированные пункты выдачи заказов (ПВЗ). За месяц на сайте объявлений было опубликовано восемь сообщений о реализации пунктов в Казани, Набережных Челнах и в Елабуге. Как пишут «Ведомости», в предыдущие два месяца подобных объявлений в республике не было.

Опрошенные изданием владельцы ПВЗ отрицают связь этой тенденции с введением 100% удержаний за возврат бракованных товаров, однако появление этих публикаций совпадает с началом применения штрафных санкций — компания ввела их с 3 марта этого года, отмечает издание.

Как предположил представитель Wildberries, «рынок пунктов выдачи заказов сильно перегрет, конкуренция между самовывозами резко возросла именно в 2023 году». В Татарстане также фиксируется высокая насыщенность рынка. В компании считают, что именно из-за конкуренции между владельцами ПВЗ происходит продажа объектов.

Ранее мы сообщали, почему в Казани сотрудников Wildberries тщательно осматривают.

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