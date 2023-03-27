В Татарстане футбольные ворота упали на 13-летнего мальчика, он в реанимации

Упавшие ворота сделаны из металла и являются переносными. Фото: прокуратура Татарстана

В этот понедельник, 27 марта, около 15.21 в Лаишевском районе на спортивном поле молодежного центра «Волга» переносные футбольные ворота упали на 13-летнего мальчика. Ребенок получил травмы головы, проводится проверка, сообщает прокуратура Татарстана. С места происшествия подростка доставили в реанимацию ДРКБ.

Также проводится и доследственная проверка, сообщает СУ СКР по Татарстану. Не исключено, что по ее итогам будет возбуждено уголовное дело по статье «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Судя по записи, сделанной камерой видеонаблюдения. В момент происшествия на воротах виснут два мальчика. Конструкция не выдерживает их подтягиваний и падает. При этом травмы получает только один подросток. Второму чудом удается избежать этого.

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