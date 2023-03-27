Проезд в общественном транспорте Чебоксар с 1 апреля станет дороже на 2 рубля

Проезд в общественном транспорте Чебоксар подорожает Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменение тарифов на проезд в общественном транспорте Чебоксар обсудили на традиционной городской планерке. По словам главы администрации Дениса Спирина, повышение тарифов обосновывается увеличением минимальной оплаты труда. Кроме того, на сегодняшний день наблюдается повышение «расходников» и содержание транспорта.

В этой связи назрела необходимость и в увеличении тарифов на проезд в общественном транспортом. Так, с 1 апреля в Чебоксарах планируется увеличение тарифов на 2 рубля.

Стоимость проезда в троллейбусе по безналичному расчёту составит 27 рублей, по наличному – 30 рублей. Стоимость безлимитного проездного билета в троллейбусе установлена в размере 1215 рублей, для студентов и учащихся – 885 рублей. В автобусе проезд по безналичному расчёту составит 28 рублей, по наличному расчету - 31 рубль.

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