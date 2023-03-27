В Чебоксарах задержали предполагаемого убийцу безвестно пропавшей женщины

ФОТО: Следственный комитет по Чувашской Республике

Следователи нашли подозреваемого в убийстве жительницы Чебоксар, безвестно исчезнувшей несколько дней назад. 38-летняя женщина пропала вместе со своей машиной «Toyota Rav4».

21 марта в полицию сообщили о пропаже местной жительницы, которая перестала выходить не связь с близкими. Сотрудники органов внутренних дел спустя пару дней нашли ее автомобиль со следами крови внутри в гаражном комплексе Чебоксар, немного позже был обнаружен и труп владелицы машины – неподалеку в яме.

Следователи и криминалисты выяснили, что вечером 20 марта погибшая находилась вместе со своим знакомым, который был в состоянии алкогольного опьянения. 39-летний пьяный мужчина во время ссоры не смог совладать с эмоциями и задушил женщину. Чтобы избежать наказания он решил избавиться от тела потерпевшей, скинул его в яму, а после накрыл досками. Автомобиль погибшей подозреваемый решил отогнать в безлюдное место.

Сейчас мужчина задержан, он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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