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НовостиОбщество27 марта 2023 17:39

Экс-сотрудник Росреестра Марий Эл подозревают в получении взятки в значительном размере

Это уже второе уголовное дело для мужчины
Марина ДОЛГОВА
Бывшему сотруднику Росреестра Марий Эл вменяют получение взятки за скорость

Бывшему сотруднику Росреестра Марий Эл вменяют получение взятки за скорость

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Республиканский Следственный Комитет сообщает о том, что теперь уже бывший сотрудник Росреестра Марий Эл подозревается в получении взятки. На сегодняшний день в отношении 36-летнего сотрудника возбуждено уголовное дело по материалам, собранным УФСБ, УЭБ и ПК МВД.

Следователи считают, что подозреваемый с июля 2019 по декабрь 2022 года принял незаконное денежное вознаграждение в сумме 36 тысяч рублей от сотрудника строительной фирмы. Деньги являлись благодарностью за государственную регистрацию прав и договоров на недвижимость в Йошкар-Оле в минимальные сроки.

Кстати, в Управлении отмечают, что это уже второе дело для экс-сотрудника Росреестра.

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