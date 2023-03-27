Экс-сотрудник Росреестра Марий Эл подозревают в получении взятки в значительном размере

Бывшему сотруднику Росреестра Марий Эл вменяют получение взятки за скорость Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Республиканский Следственный Комитет сообщает о том, что теперь уже бывший сотрудник Росреестра Марий Эл подозревается в получении взятки. На сегодняшний день в отношении 36-летнего сотрудника возбуждено уголовное дело по материалам, собранным УФСБ, УЭБ и ПК МВД.

Следователи считают, что подозреваемый с июля 2019 по декабрь 2022 года принял незаконное денежное вознаграждение в сумме 36 тысяч рублей от сотрудника строительной фирмы. Деньги являлись благодарностью за государственную регистрацию прав и договоров на недвижимость в Йошкар-Оле в минимальные сроки.

Кстати, в Управлении отмечают, что это уже второе дело для экс-сотрудника Росреестра.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram