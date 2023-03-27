Жителей Набережных Челнов призывают не рыбачить на тонком льду

Челнинцев просят завязать с зимней рыбалкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замглавы Исполкома Автограда на еженедельном заседании в администрации города попросил челнинцев не выходить на лед, потому что сейчас это очень опасно. По словам чиновника, подобные действия могут принести печальные последствия для любого человека, ведь толщина льда на местных водоемах на сегодняшний день не превышает 5 сантиметров.

Любителей зимней рыбалки в Набережных Челнах просят ставить свое хобби до наступления следующей зимы.

Илья Зуев во время заседания также озвучил места повышенного риска, требующие постоянного контроля: восемь мест массового выхода рыбаков на лед, четыре пешеходных перехода и четыре места съезда автотранспорта.

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