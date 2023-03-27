Депутаты Татарстана продолжат подавать декларации о доходах и расходах

ФОТО: gossov.tatarstan.ru

Эдуард Шарафиев, депутат Государственного Совета Татарстана, накануне поднял в своем телеграмм-канале тему, интересующую жителей республики. Она касается отчетов депутатов о доходах и расходах.

По словам Шарафиева, расширенные декларации для народных избранников никто не отменял. Все депутаты Госсовета Республики Татарстан, осуществляющие свою деятельность на профессиональной постоянной основе, так и будут подавать сведения о доходах и расходах.

Однако для депутатов, работающих на общественных началах, форма отчетности немного смягчилась. Им нужно предоставлять информацию о том, что за отчетный период не совершались сделки по покупке тех или иных активов, цена которых могла бы превысить суммарный доход за три предыдущих года.

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