Казань будет бороться за звание культурной столицы России этого года

Казань стала участницей конкурса "Культурная столица года" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О том, что Казань стала участником всероссийского конкурса «Культурная столица» рассказала вице-премьер республики Лейла Фазлеева. По ее словам, столица Татарстана достойна этого звания.

Конкурс «Культурная столица года» в этом году будет проводиться впервые, но планах организаторов – сделать его традиционным. Ежегодно команда экспертов будет награждать почетным званием один из городов России. Торжественная церемония, в которой примут участие города-финалисты, состоится в сентябре этого года.

Кстати, Фазлеева также озвучила намерение на будущий год – участие в конкурсе на звание библиотечной столицы России.

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