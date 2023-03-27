Водозащитная дамба стоимостью 90 миллионов рублей появится в Зеленодольском районе Татарстана этим летом

ФОТО: zelenodolsk.tatarstan.ru

В Зеленодольском районе Татарстана планируют построить дамбу для защиты от потоплений уже этим летом. Соответствующее распоряжение озвучил глава муниципалитета, сообщают в пресс-службе местной администрации.

Строительство дамбы в Татарском Танаево – необходимость, назревающая годами. Из-за особенностей рельефа местности каждую весну река Кубня пополнялась талыми водами и выходила из берегов. В связи с этим хозяйственные постройки местных жителей были под угрозой подтопления.

Долгожданное строительство водозащитной дамбы стоимостью порядка 90 миллионов рублей начнется в ближайшее время. Завершиться работы должны до 1 августа этого года.

«Длина дамбы составит 3 км, ширина – 12-14 метров, в настоящее время контракт на выполнение работ между заказчиком и подрядчиком подписан, проект будет реализован в рамках природоохранных мероприятий РТ», - резюмировали в пресс-службе администрации Зеленодольского района. Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram