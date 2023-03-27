Синоптики Татарстана зафиксировали рекордную температуру воздуха

В Татарстане установилась температура, свойственная концу апреля Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Гидрометцентре Татарстана рассказали о температурных рекордах, зафиксированных на территории Республики. Так, в минувшие трое суток максимальные температуры в Татарстане доходили до +14…+18 градусов. Среднесуточные – оказались превышающими норму на 8-12 градусов.

Такая погода в Татарстане свойственна концу апреля. Стоит отметить, аномальные температуры, зафиксированные в Республике в последние дни, наблюдаются впервые.

Завтра, 28 марта, в Татарстане ожидается дождь, температура немного снизится, но по-прежнему будет выше нормы.

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