31 марта в Нацмузее Татарстана начнет свою работу выставка, посвященная 150-летию Сергея Рахманинова

ФОТО: kzn.ru

В пятницу, 31 марта, в Национальном музее Татарстана, расположенном на улице Кремлевской, 2, откроют выставку ко Дню Рождения великого композитора и гениального пианиста Сергея Рахманинова. Экспозиция с символичным названием «Музыки хватает на всю жизнь, но целой жизни не хватает для музыки» будет функционировать в Казани почти месяц, до 24 апреля.

Открытие выставки, приуроченной к 150-летию Рахманинова, запланировано на 12:00. Посетителям предлагается посмотреть на экспонаты фондов Нацмузея и послушать произведения известного композитора. Сочинения Сергея Рахманинова исполнят студенты Казанской консерватории им.Назиба Жиганова.

Выставка будет работать ежедневно, кроме понедельника. Со вторника по субботу с 10:00 до 20:00, в с 10:00 до 18:00. Касса закрывается на час раньше, передают пресс-служба Национального музея Республики Татарстан. Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram