Олег Гайнетдинов возглавил прокуратуру Дрожжановского района

Службу в органах прокуратуры Олег Шарифгалиевич начал в 1998 году

Прокурором Дрожжановского района Татарстан стал Олег Гайнетдинов. Соответствующий приказ подписал прокурора РФ.

Службу в органах прокуратуры Олег Шарифгалиевич начал в 1998 году с должности следователя в Набережных Челнах. Последние три года работал начальником отдела ведомственной статистики управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Республики Татарстан.

Коллективу районной прокуратуры нового руководителя сегодня представил прокурор республики Илдус Нафиков.

Ранее занимавший этот пост Ильдар Маликов стал прокурором Авиастроительного района Казани.

Ранее мы сообщали, что Станислав Козлов назначен прокурором Алькеевского района.

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