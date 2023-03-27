Жительница Казани не заплатила за парковку и лишилась автомобиля Porshe Macan

Женщина сможет вернуть свой автомобиль, когда оплатит все свои долги. Фото: пресс-служба УФССП Татарстана

80 тысяч рублей задолжала налоговой 32-летняя жительница Казани. Ее дело отправили приставам, чтобы те взыскали с женщины эти деньги. Судебные исполнители не раз сообщали ей о долге. Но женщина никак на это не реагировала. Пришлось пойти на серьезные меры.

Приставы решили арестовать дорогую иномарку Porshe Macan, которая принадлежит должницы. Машину вскоре нашли на одной их муниципальных парковок Ново-Савиновского района Казани. Женщина при этом оставила ее, не заплатив за услугу. В итоге найденная иномарка была арестована и отправлена на спецстоянку.

- Вернуть свой автомобиль женщина сможет лишь, когда полностью погасит свой долг, - сообщили в пресс-службе УФССП Татарстана.

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