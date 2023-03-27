В мэрии Казани уборку улиц от снега этой зимой назвали «удовлетворительной»

При этом местные власти считают, что настоящую оценку работе коммунальщиков должны ставить именно горожане. Фото: Иван МАКЕЕВ

За ушедшую зиму с улиц Казани вывезли 938 тысяч тонн снега. Уборку осложняли резкие изменения погоды - образовывался гололед. Поэтому приходилось несколько раз в сутки производить посыпку дорог песко-соляной смесью и использовать двухфазный реагент, заявил на еженедельном аппаратном совещании заместитель руководителя Исполкома города Игорь Куляжев

- В первую очередь были проблемы с уборкой тротуаров, которые во время дождей превращались в сплошной каток, – в свою очередь отметил руководитель Исполкома Рустем Гафаров.

По его словам, для уборки тротуаров в Казани не хватает малогабаритной техники и рабочих. Тем не менее Игорь Куляжев назвал проводимую этой зимой уборку улиц «удовлетворительной». На что Гафаров предложил не спешить, так как оценку работе коммунальщиков здесь должны ставить именно сами горожане.

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