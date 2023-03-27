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НовостиОбщество27 марта 2023 9:27

Бастрыкин поручил разобраться в истории сироты из Татарстана, который остался без квартиры

Местные власти отказались предоставить ему положенное законом жилье
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Председателю Следственного комитета России также доложат о мерах, принимаемых для восстановления жилищных прав сироты. Фото: СКР

Председателю Следственного комитета России также доложат о мерах, принимаемых для восстановления жилищных прав сироты. Фото: СКР

В соцсетях сирота из Татарстана сообщил о нарушении своих жилищных прав. По его словам, ему так никто и не разъяснил, как он может получить положенную по закону квартиру. Мало того, как он утверждает, в 2021 году он сам обратился с этим вопросом в местную администрацию, но там отказались ставить его в очередь на получение жилья.

По факту данной информации председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому разобраться в это истории, а также доложить о ходе и итогах проверки.

- В центральный аппарат СКР будет доложено и о мерах, принимаемых для восстановления жилищных прав сироты, - сообщается на сайте Следственного комитета России.

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