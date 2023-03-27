В Марий Эл закрыли участок дороги из-за подмыва водопропускной трубы

В связи с происшествием движение на участке с 37-го по 74-й километр автодороги ограничено. Фото: Прокуратура Марий Эл

В Звениговском районе Марий Эл 26 марта размыло участок дороги и обочины. Это произошло из-за подмыва водопропускной трубы, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Речь идет о 38-м километре автодороги «Звенигово-Шелангер-Морки». В связи с происшествием движение на участке с 37-го по 74-й километр этой трассы ограничено. Объехать данный участок можно по автодороге «Помары-Коркатово».

- На место происшествия для координации действий экстренных служб выехал прокурор Звениговского района, - отметили в пресс-службе ведомства.

Проблема состоит в том, что талая вода сошла не вся. По предварительным данным, уменьшения ее напора не ожидается до 18:00. При этом работы по восстановлению автодорожного полотна будет осуществляться круглосуточно, заявила администрация района.

Напомним, в Татарстане на предотвращение последствий паводков направили почти 1,3 млрд рублей.

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