В Набережных Челнах два садовых товарищества защитили от затопления

О работе отчитались в мэрии Фото: Мария ЛЕНЦ

От затопления защитили садоводческие товарищества «Бережок» и «Энергетик», которые расположены около нижнего бьефа в Набережных Челнах. Здесь провели ремонт гидротехническое сооружений. Информацию озвучил первый замруководителя исполкома Илья Зуев.

Как уточнил чиновник, уровень воды на Каме соответствует норме. На верхнем бьефе показатель сейчас 63,11 метра при критической отметке 65,9. На нижнем бьефе – 51,82 (критичный уровень - 58,9).

– СНТ каждый год были притчей во языцех. Мы этот вопрос раз и навсегда сняли с повестки дня. Сегодня там все штатно работает, – констатировал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Ранее мы сообщали, что в малых реках Казани зафиксирован резкий рост уровня воды.

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