В Казани выходные стали самыми теплыми в истории

Весна в этом году пришла рано Фото: Евгения ГУСЕВА

В прошедшие три дня в Казани ежедневно фиксировались температурные рекорды.

Так, 26 марта в столице Татарстана воздух прогревался до +14,7 градуса. Прежний абсолютный максимум температуры для этого дня в Казани был отмечен три года назад, тогда столбики термометров показывали +11,9 градуса, сообщает Гидрометцентр РТ.

В субботу, 25 марта, температура воздуха в Казани составила 9,9 градуса. Прежний рекорд отмечен в 2014 году, тогда воздух прогрелся до 9,4 градуса.

24 марта в Казани было +11,8 градуса. Прежний рекорд зафиксирован в 2014 году (+10,5 градуса).

Ранее мы сообщали, что в Казани может исчезнуть река Вертелевка.

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