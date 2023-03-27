В Нижнекамске назначен новый директор лесхоза

Глава района пожелал Роману Федотову успехов в новой должности. Фото: пресс-служба Нижнекамска
Глава Нижнекамска Рамиль Муллин представил на «деловом понедельнике» нового директора районного лесхоза Романа Федотова.
Последние два года он был заместителем руководителя Нижнекамского лесхоза. А ранее трудился общественным представителем уполномоченного по правам предпринимателей в Республике Татарстан.
Предыдущий глава лесхоза Ильдус Сафин умер месяц назад в возрасте 50 лет.
Глава района пожелал Роману Федотову успехов в новой должности.
Ранее мы сообщали, что в Нижнекамске на ремонт музыкального колледжа потратят 131 млн рублей.
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