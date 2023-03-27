Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 марта 2023 7:06

В Нижнекамске назначен новый директор лесхоза

Пост занял Роман Федотов
Роман ЕФРЕМОВ
Глава района пожелал Роману Федотову успехов в новой должности. Фото: пресс-служба Нижнекамска

Глава района пожелал Роману Федотову успехов в новой должности. Фото: пресс-служба Нижнекамска

Глава Нижнекамска Рамиль Муллин представил на «деловом понедельнике» нового директора районного лесхоза Романа Федотова.

Последние два года он был заместителем руководителя Нижнекамского лесхоза. А ранее трудился общественным представителем уполномоченного по правам предпринимателей в Республике Татарстан.

Предыдущий глава лесхоза Ильдус Сафин умер месяц назад в возрасте 50 лет.

Глава района пожелал Роману Федотову успехов в новой должности.

Ранее мы сообщали, что в Нижнекамске на ремонт музыкального колледжа потратят 131 млн рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram