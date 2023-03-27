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НовостиОбщество27 марта 2023 6:54

В Казани не хватает почти 500 дорожных рабочих

О дефиците кадров рассказали в мэрии
Адам САГАЛ
Сейчас на содержании тротуаров задействованы 224 дорожных рабочих

Сейчас на содержании тротуаров задействованы 224 дорожных рабочих

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Казани минувшей зимой остро ощущался дефицит кадров коммунальных служб. Тему на «деловом понедельнике» поднял заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

Чиновник уточнил, что сейчас на содержании тротуаров задействованы 224 дорожных рабочих, а необходимо гораздо больше - 700 человек. Из-за этого на одного рабочего приходится до 10 улиц.

Ранее мы сообщали, что на «деловом понедельнике» объявили о назначении - пост руководителя отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Казани МЧС России по Татарстану занял Радик Емекеев.

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