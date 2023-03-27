С улиц Казани за зиму вывезен почти миллион тонн снега

Особенно снежным выдался декабрь. Фото: Иван Макеев

С улиц Казани в течение прошедшей зимы коммунальщиками вывезено 938 тысяч тонн снега на семь снегоплавильных пунктов. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

В среднем за сутки на содержание дорог было задействовано 475 единиц техники и 622 дорожных рабочих. Так, из-за перепадов температуры зима стала непростым для казанских дорожников.

Как отметил Куляжев, особенно снежным выдался декабрь. Однако, несмотря на отсутствие большого количества снега, резкие изменения погодных условий усложнили процесс уборки улиц. Это стало причиной гололеда на проезжих частях и тротуарах.

Напомним, мэр Казани Ильсур Метшин назвал причину плохой уборки улиц от снега.

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