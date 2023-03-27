Жителей Татарстана на хорошую работу мотивирует финансовое поощрение

Для 60% людей важно, чтобы в коллективе была комфортная атмосфера Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане жителей в работе мотивирует финансовое поощрение. Так думают 88% опрошенных. Соответствующий опрос провела платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

Согласно исследованию, 71% татарстанцев отметили, что большое значение имеет уважительное отношение со стороны руководства. А для 60% людей важно, чтобы в коллективе была комфортная атмосфера. 57% опрошенных выделили оплату обучения или повышения квалификации, 51% - интересные задачи и проекты и 43% - наличие социального пакета.

Демотивирующим фактором для 69% татарстанцев стала низкая зарплата, отсутствие премий и бонусов. 61% людей назвали неуважительное отношение к их труду со стороны руководства, 59% - отсутствие перспектив для роста и развития и 55% - плохой менеджмент и неорганизованность процессов.

Напомним, Татарстан попал в топ-20 регионов по уровню зарплат.

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