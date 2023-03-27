В Казани отдел надзорной деятельности МЧС возглавил Радик Емекеев

Радик Емекеев трудится в структурах МЧС более 20 лет. Фото: пресс-служба МЧС

Пост руководителя отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Казани МЧС России по Татарстану занял Радик Емекеев. О назначении на традиционном совещании в мэрии сообщил глава исполкома Казани столицы республики Рустем Гафаров.

Ранее отделом руководил Олег Маринин. Он получил новое назначение – стал заместителем главного государственного инспектора республики по пожарному надзору.

- Он знает свое дело, начал работу с самых низов, а теперь возглавил один из ключевых отделов, - отметил руководитель исполкома.

Радик Емекеев трудится в структурах МЧС более 20 лет.

Ранее мы сообщали, что в двух районах Татарстана назначены новые руководители МВД.

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