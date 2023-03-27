В Татарстане 27 марта температура воздуха поднимется до 16 градусов тепла

Во вторник, 28 марта, днем прогнозируется от +8 до +13 градусов. Фото: Иван Макеев

В Татарстане в понедельник, 27 марта, температура воздуха поднимется до 16 градусов тепла. В этот день ожидается облачная погода, небольшой дождь и южный умеренный ветер, сообщает Гидрометцентр республики.

Во вторник, 28 марта, ночью столбик термометра покажет от -3 до +2 градусов, а днем прогнозируют от +8 до +13 градусов. Погода будет облачной, днем с прояснениями. Ожидается дождь и юго-западный с переходом на северо-западный умеренный ветер.

В среду, 29 марта, ночью температура воздуха составит от -3 до +2 градусов, днем синоптики прогнозируют от +3 до +13 градусов. Осадков в этот день не ожидается. Вечером и днем на дорогах местами может образоваться гололедица.

Напомним, ранее метеоролог рассказал «Комсомолке», когда придет весна в Татарстан в 2023 году.

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