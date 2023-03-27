В Набережных Челнах у трех сотрудников кафе обнаружили сальмонеллез

У троих работников кафе выявили сальмонеллез Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Деловой понедельник» в мэрии Набережных Челнов традиционно начался с доклада главы местного отделения Роспотребнадзора по РТ Ильгизяра Бариева. Руководитель отчитался о количестве заболевших ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Однако мэр города сделал докладчику замечание из-за того, что тот умолчал о массовом отравлении в кафе «Рокнроллы»

- Неделя прошла спокойно. Какое может быть спокойствие? Зачем об этом умалчивать? Восемь наших жителей попали в больницу. Мне странно ваше спокойствие, вы во все колокола должны бить, говорить, что так работать нельзя. Надо об этом говорить и делать определенные выводы, - возмутился Магдеев.

Бариев исправился и доложил о ситуации с отравлением. Он рассказал, что в прошлые выходные в инфекционную больницу обратились жители с симптомами кишечного травления. Это были клиенты вышеупомянутого кафе – одни посетили его лично, другие заказали еду на вынос. У нескольких подтвердился диагноз сальмонеллез. Заболевшие госпитализированы.

- Был выезд в кафе, отобрали образцы, обследовали всех сотрудников. У троих работников выявили сальмонеллез. Персонал продолжал работать, будучи больными. - доложил Бариев. – Решением суда на 90 суток приостановили деятельность кафе.

Бариев заявил, что не хотел бы раскрывать всех подробностей, так как расследуется уголовное дело.

- Это тяжелое отравление, оно бесследно не проходит для организма. Просьба доложить еще раз по этой ситуации. Другим кафе разослать рекомендации, - поручил Магдеев представителю Роспотребнадзора. – Не снижайте градус произошедшего.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram