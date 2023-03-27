В Спасской башне Казанского кремля появятся музей и выставочное пространство

Реконструкция Спасской башни стартовала год назад Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Музей и выставочное пространство будут организованы в Спасской башне на территории Казанского кремля после реконструкции.

Согласно проектной документации, в башне и ее трехэтажном пристрое появятся: экскурсионно-информационный центр, комната экскурсоводов, административные помещения, санузлы, экспозиционные музейные помещения, гардероб, сезонное выставочное пространство и другие помещения. Авторами проекта стали специалисты «Татинвестгражданпроект».

В столице Татарстана реконструкция Спасской башни стартовала год назад.

Ранее мы сообщали, что со Спасской башни в Казанском Кремле временно убирали символ Святой Троицы.

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