В Набережных Челнах шумный сосед едва не выдавил глаза пенсионерке

Пожилой женщине пришлось вызвать скорую помощь Фото: Евгения ГУСЕВА

Пожилая жительница Набережных Челнов попросила соседей вести себя тише, когда те включили громкую музыку. Замечание мужчине не понравилось, он сильно надавил пенсионерке на глаза и толкнул ее. Челнинка вызвала скорую помощь, а затем обратилась к окулисту.

Полиция выяснила, что обидчик пенсионерки уже был судим, ему 42 года. В отношении него снова возбудили уголовное дело за нанесение побоев. Максимальное наказание по статье предусматривает арест сроком на шесть месяцев, пишут "Челнинские известия".

Ранее мы сообщали, что житель Казани избил топором пришедшего в гости приятеля.

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