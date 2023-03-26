Жителям Татарстана будет оказана бесплатная юридическая помощь

В Казани консультации продлятся с 9:00 до 16:30 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

31 марта жители Татарстана смогут получить бесплатную юридическую помощь. В Казани консультации продлятся с 9:00 до 16:30.

Вопросы можно будет задать, позвонив по телефонам +7(800)201-16-00, +7(843)238-10-00, или написать в мессенджер +7(987)205-00-63.

Акция приурочена к Всероссийскому дню оказания бесплатной юридической помощи. Консультации будут вести специалисты Ассоциации юристов России.

Ранее мы сообщали, что Рустам Минниханов подписал указ об оказании бесплатной юридической помощи мобилизованным татарстанцам.

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