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НовостиОбщество26 марта 2023 13:03

Жителям Татарстана будет оказана бесплатная юридическая помощь

Воспользоваться этим можно будет 31 марта
Адам САГАЛ
В Казани консультации продлятся с 9:00 до 16:30

В Казани консультации продлятся с 9:00 до 16:30

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

31 марта жители Татарстана смогут получить бесплатную юридическую помощь. В Казани консультации продлятся с 9:00 до 16:30.

Вопросы можно будет задать, позвонив по телефонам +7(800)201-16-00, +7(843)238-10-00, или написать в мессенджер +7(987)205-00-63.

Акция приурочена к Всероссийскому дню оказания бесплатной юридической помощи. Консультации будут вести специалисты Ассоциации юристов России.

Ранее мы сообщали, что Рустам Минниханов подписал указ об оказании бесплатной юридической помощи мобилизованным татарстанцам.

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